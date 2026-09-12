Bourse aux jouets et aux vêtements Espace Culturel Renaissance Orgon

Informations pratiques

Orgon

Bourse aux jouets et aux vêtements

Dimanche 27 septembre 2026 de 8h30 à 15h30. Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 15:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Bourse aux jouets et aux vêtements.

Les Pitchounets d’Orgon vous proposent une bourse aux jouets et aux vêtements à l’Espace Culturel Renaissance.



– Vêtements bébé et enfants

– Matériel de puériculture

– Jouets et Jeux

– Livres Jeunesse



Buvette et restauration sur place. .

Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 39 67 04 lespitchounetsdorgon@orange.fr

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English :

Toy and clothing fair.

L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Orgon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence