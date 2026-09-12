Bourse aux jouets et aux vêtements Espace Culturel Renaissance Orgon
dimanche 27 septembre 2026 · Espace Culturel Renaissance · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Bourse aux jouets et aux vêtements
Dimanche 27 septembre 2026 de 8h30 à 15h30. Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 15:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Bourse aux jouets et aux vêtements.
Les Pitchounets d’Orgon vous proposent une bourse aux jouets et aux vêtements à l’Espace Culturel Renaissance.
– Vêtements bébé et enfants
– Matériel de puériculture
– Jouets et Jeux
– Livres Jeunesse
Buvette et restauration sur place. .
Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 39 67 04 lespitchounetsdorgon@orange.fr
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English :
Toy and clothing fair.
L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Orgon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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