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AGENDA · Orgon

Bourse aux jouets et aux vêtements Espace Culturel Renaissance Orgon

dimanche 27 septembre 2026 · Espace Culturel Renaissance · Orgon

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Espace Culturel Renaissance
Adresse
Chemin du Stade
Ville
13660 Orgon
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Orgon

Bourse aux jouets et aux vêtements

Dimanche 27 septembre 2026 de 8h30 à 15h30. Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 15:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Bourse aux jouets et aux vêtements.
Les Pitchounets d’Orgon vous proposent une bourse aux jouets et aux vêtements à l’Espace Culturel Renaissance.

– Vêtements bébé et enfants
– Matériel de puériculture
– Jouets et Jeux
– Livres Jeunesse

Buvette et restauration sur place.   .

Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 39 67 04  lespitchounetsdorgon@orange.fr

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English :

Toy and clothing fair.

L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Orgon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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