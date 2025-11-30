Bourse aux jouets et aux vêtements Place du Marché Rognonas

Bourse aux jouets et aux vêtements

Bourse aux jouets et aux vêtements au Centre Culturel de Rognonas.

C’est le moment de faire du vide dans les chambres et les placards de vos enfants. C’est l’occasion de faire de bonnes affaires à petit prix.



Venez dénicher le cadeau de dernière minute, la poupée, le lego ou la carte Pokémon qui fera le plaisir de nos chers petits.



Buvette sur place. .

Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Toy and clothing fair at the Centre Culturel de Rognonas.

German :

Spielzeug- und Kleiderbörse im Kulturzentrum von Rognonas.

Italiano :

Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento presso il Centro Culturale Rognonas.

Espanol :

Feria de juguetes y ropa en el Centro Cultural Rognonas.

