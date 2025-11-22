Bourse aux Jouets et aux Vêtements Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Bourse aux Jouets et aux Vêtements
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Début : 2025-11-22 08:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
organisée par la MJC
.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 14 34 18 gadestelle31@gmail.com
English :
organized by the MJC
German :
organisiert vom MJC
Italiano :
organizzato dal MJC
Espanol :
organizado por el MJC
L’événement Bourse aux Jouets et aux Vêtements Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2025-09-18 par Vichy Destinations