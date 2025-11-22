Bourse aux Jouets et aux Vêtements Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Début : 2025-11-22 08:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

organisée par la MJC

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 14 34 18 gadestelle31@gmail.com

English :

organized by the MJC

German :

organisiert vom MJC

Italiano :

organizzato dal MJC

Espanol :

organizado por el MJC

