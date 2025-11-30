Bourse aux jouets et aux vêtements Saint-Privat-d’Allier

Bourse aux jouets et aux vêtements

Salle des fêtes Saint-Privat-d’Allier Haute-Loire

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 12:00:00

2025-11-30

La Micro-crèche Les Tiou-loulous organise sa bourse aux jouets et aux vêtements, le dimanche 30 novembre de 9h à 12h, à la salle des fêtes de Saint-Privat-d’Allier.

Venez chiner ou simplement profiter de l’ambiance avant Noël !

Salle des fêtes Saint-Privat-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 21 87

English :

Micro-crèche Les Tiou-loulous is organizing its toy and clothing fair on Sunday, November 30, from 9am to 12pm, at the Saint-Privat-d?Allier village hall.

Come and bargain or just enjoy the pre-Christmas atmosphere!

German :

Die Micro-Crèche Les Tiou-loulous organisiert am Sonntag, den 30. November von 9 bis 12 Uhr im Festsaal von Saint-Privat-d’Allier ihre Spielzeug- und Kleiderbörse.

Kommen Sie zum Stöbern oder genießen Sie einfach die vorweihnachtliche Stimmung!

Italiano :

Il micro-negozio Les Tiou-loulous organizza la sua fiera dei giocattoli e dei vestiti domenica 30 novembre dalle 9.00 alle 12.00 presso la sala del villaggio di Saint-Privat-d’Allier.

Venite a contrattare o semplicemente a godervi l’atmosfera prenatalizia!

Espanol :

La microcrèche Les Tiou-loulous celebra su feria del juguete y la ropa el domingo 30 de noviembre, de 9.00 a 12.00 h, en el ayuntamiento de Saint-Privat-d’Allier.

Venga a regatear o simplemente a disfrutar del ambiente prenavideño

