Bourse aux jouets et décoration de Noël Salle Capitulaire Saint-Mihiel

Bourse aux jouets et décoration de Noël

Salle Capitulaire Place des Moines Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 12:00:00

2025-11-16

Bienvenue à notre bourse aux jouets et décorations de Noël, vous y trouverez sûrement votre bonheur pour Noël.

Dépôt jeux, jouets et décorations de Noël en bon état de marche, complets et propres le samedi 15 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (3 € par dépôt pour liste de 20 articles).

Vente le dimanche 16 novembre de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h (participation de 2 € pour tout achat).

Reprise des invendus lundi 16 novembre de 16 h 30 à 18 h 30.Tout public

Salle Capitulaire Place des Moines Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 00 34 associationdesfamilles.stmihiel@laposte.net

English :

Welcome to our Christmas toy and decoration fair, where you’re sure to find what you’re looking for this Christmas.

Toys, games and Christmas decorations in good working order, complete and clean, are to be deposited on Saturday November 15 from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m. (3? per deposit for a list of 20 items).

Sale on Sunday November 16 from 09 h to 12 h and from 14 h to 17 h (2 ? for each purchase).

Collection of unsold items on Monday November 16 from 4.30 pm to 6.30 pm.

German :

Willkommen auf unserer Börse für Spielzeug und Weihnachtsdekorationen, hier finden Sie bestimmt etwas für Weihnachten.

Abgabe von funktionstüchtigen, vollständigen und sauberen Spielen, Spielzeug und Weihnachtsdekorationen am Samstag, den 15. November von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr (3 ? pro Abgabe für eine Liste von 20 Artikeln).

Verkauf am Sonntag, den 16. November von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr (2 ? für jeden Kauf).

Rücknahme der unverkauften Artikel am Montag, den 16. November, von 16:30 bis 18:30 Uhr.

Italiano :

Benvenuti alla nostra fiera dei giocattoli e delle decorazioni natalizie, dove troverete sicuramente quello che cercate per questo Natale.

È possibile consegnare giochi, giocattoli e decorazioni natalizie in buono stato, completi e puliti, sabato 15 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 (3? a deposito per una lista di 20 articoli).

Vendita domenica 16 novembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 (2 € per ogni acquisto).

Restituzione degli articoli invenduti lunedì 16 novembre dalle 16.30 alle 18.30.

Espanol :

Bienvenido a nuestra feria de juguetes y adornos navideños, donde seguro encontrarás lo que buscas para estas Navidades.

Puedes depositar juegos, juguetes y adornos navideños en buen estado, completos y limpios, el sábado 15 de noviembre de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.00 h. (3? por depósito para una lista de 20 artículos).

Venta el domingo 16 de noviembre de 9h a 12h y de 14h a 17h (2? por cada compra).

Devolución de los artículos no vendidos el lunes 16 de noviembre de 16.30 a 18.30.

