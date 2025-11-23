Bourse aux jouets et livres Salle pierre et Marie Curie Cosne-Cours-sur-Loire
Bourse aux jouets et livres Salle pierre et Marie Curie Cosne-Cours-sur-Loire dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux jouets et livres
Salle pierre et Marie Curie Rue Pierre et Marie Curie Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Le collectif des habitants de Saint-Laurent, soutenu par le CCAS et le service participation Citoyenne de la mairie, organise une bourse aux jouets et livres dans la salle Pierre et Marie Curie. Les ventes réalisées soutiendront des actions solidaires. C’est une belle occasion de faire du tri, de faire plaisir à d’autres enfants, et de contribuer à une démarche écoresponsable et solidaire. .
Salle pierre et Marie Curie Rue Pierre et Marie Curie Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 17 43 17
English : Bourse aux jouets et livres
German : Bourse aux jouets et livres
Italiano :
Espanol :
L’événement Bourse aux jouets et livres Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire