Bourse aux jouets et livres Salle pierre et Marie Curie Cosne-Cours-sur-Loire

Bourse aux jouets et livres

Salle pierre et Marie Curie Rue Pierre et Marie Curie Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Le collectif des habitants de Saint-Laurent, soutenu par le CCAS et le service participation Citoyenne de la mairie, organise une bourse aux jouets et livres dans la salle Pierre et Marie Curie. Les ventes réalisées soutiendront des actions solidaires. C’est une belle occasion de faire du tri, de faire plaisir à d’autres enfants, et de contribuer à une démarche écoresponsable et solidaire. .

Salle pierre et Marie Curie Rue Pierre et Marie Curie Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 17 43 17

English : Bourse aux jouets et livres

German : Bourse aux jouets et livres

