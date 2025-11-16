Bourse aux jouets et livres d’enfants Salle des fêtes Blainville-sur-Mer
Bourse aux jouets et livres d’enfants Salle des fêtes Blainville-sur-Mer dimanche 16 novembre 2025.
Salle des fêtes Route de la Louverie Blainville-sur-Mer Manche
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Bourse aux jouets et livres d’enfants. .
Salle des fêtes Route de la Louverie Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
