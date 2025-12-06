Bourse aux jouets et livres Salle des Fêtes Eymeux
Salle des Fêtes 165 Rue de la Raviole Eymeux Drôme
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
L’Association des Parents d’Élèves de l’Écancière organise une bourse aux jouets et livres ! Venez vendre, chiner ou simplement passer un bon moment convivial au profit de l’école, donnez une seconde vie à vos trésors !
Salle des Fêtes 165 Rue de la Raviole Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ape.ecanciere@gmail.com
English :
The Association des Parents d?Élèves de l?Écancière is organizing a toy and book fair! Come and sell, bargain-hunt or simply have a good time in aid of the school, and give a second life to your treasures!
