Bourse aux jouets et livres Salle des Fêtes Eymeux

Bourse aux jouets et livres

Salle des Fêtes 165 Rue de la Raviole Eymeux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

L’Association des Parents d’Élèves de l’Écancière organise une bourse aux jouets et livres ! Venez vendre, chiner ou simplement passer un bon moment convivial au profit de l’école, donnez une seconde vie à vos trésors !

.

Salle des Fêtes 165 Rue de la Raviole Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ape.ecanciere@gmail.com

English :

The Association des Parents d?Élèves de l?Écancière is organizing a toy and book fair! Come and sell, bargain-hunt or simply have a good time in aid of the school, and give a second life to your treasures!

