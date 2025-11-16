Bourse aux jouets et Marché de Noël Montataire

Bourse aux jouets et Marché de Noël

Rue Emile Zola Montataire Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

L’Association des Écoles Joliot Curie Montataire (AEJCM) organise une bourse aux jouets et un marché de Noël le dimanche 16 novembre 2025 à la Salle des Rencontres. Cet événement est une occasion parfaite pour faire de bonnes affaires tout en soutenant les écoles de la ville. Jouets, matériel de puériculture, vêtements d’enfants, déco de Noël, bijoux… un large choix vous sera proposé !

Une buvette et une petite restauration sur place.

Informations pour les exposants: Résrvation avant le 9/11/2025 ! Envoyer un mail ou par téléphone, en mentionnant vos noms, prénoms, téléphone et le nombre de table choisi, maximum 3 tables (table 1,6×0,8m fournie avec chaises 7€): asso.ejcm@gmail.com 06 81 42 77 85 (de 8h à 18h, numéro de Madame Duhem Présidente)

Paiement à la réservation à l’ordre de l’AEJCM ou espèce à Madame Duhem

Salle des Rencontres rue Emile Zola 60160 Montataire

Parking gratuit sur place

English :

The Association des Écoles Joliot Curie Montataire (AEJCM) is organizing a toy fair and Christmas market on Sunday November 16, 2025 at the Salle des Rencontres. This event is the perfect opportunity to do some good business while supporting the town?s schools. Toys, childcare equipment, children?s clothes, Christmas decorations, jewelry? a wide choice will be on offer!

Refreshments and snacks on site.

Information for exhibitors: Reservation before 9/11/2025 ! Send us an e-mail or call us, mentioning your full name, telephone number and the number of tables you would like, maximum 3 tables (table 1.6×0.8m supplied with chairs: 7?): asso.ejcm@gmail.com 06 81 42 77 85 (from 8am to 6pm, Madame Duhem?s number ? President)

Payment on reservation to AEJCM or cash to Madame Duhem

Salle des Rencontres rue Emile Zola 60160 Montataire

Free parking on site

German :

Die Association des Écoles Joliot Curie Montataire (AEJCM) veranstaltet am Sonntag, den 16. November 2025, in der Salle des Rencontres eine Spielzeugbörse und einen Weihnachtsmarkt. Diese Veranstaltung ist eine perfekte Gelegenheit, um Schnäppchen zu machen und gleichzeitig die Schulen der Stadt zu unterstützen. Es gibt eine große Auswahl an Spielzeug, Babyausstattung, Kinderkleidung, Weihnachtsdekoration und Schmuck

Es gibt eine Bar und kleine Snacks vor Ort.

Informationen für Aussteller: Reservierung vor dem 9.11.2025! Senden Sie eine E-Mail oder rufen Sie uns an und geben Sie Ihren Namen, Vornamen, Ihre Telefonnummer und die Anzahl der Tische an, maximal 3 Tische (Tisch 1,6×0,8m mit Stühlen: 7?): asso.ejcm@gmail.com 06 81 42 77 85 (von 8 bis 18 Uhr, Nummer von Madame Duhem ? Präsidentin)

Zahlung bei Reservierung an AEJCM oder bar an Madame Duhem

Salle des Rencontres rue Emile Zola 60160 Montataire

Kostenlose Parkplätze vor Ort

Italiano :

L’Association des Écoles Joliot Curie Montataire (AEJCM) organizza una fiera del giocattolo e un mercatino di Natale domenica 16 novembre 2025 presso la Salle des Rencontres. L’evento è l’occasione perfetta per fare qualche affare e sostenere le scuole della città. Giocattoli, attrezzature per l’infanzia, vestiti per bambini, decorazioni natalizie, gioielli: ci sarà un’ampia scelta!

Ci sarà una bancarella e un rinfresco leggero sul posto.

Informazioni per gli espositori: Prenotazione entro il 9/11/2025! Inviare un’e-mail o telefonare, indicando nome e cognome, numero di telefono e numero di tavoli desiderati, massimo 3 tavoli (tavolo 1,6×0,8 m fornito di sedie: 7?): asso.ejcm@gmail.com 06 81 42 77 85 (dalle 8.00 alle 18.00, numero della signora Duhem ? Presidente)

Pagamento alla prenotazione a AEJCM o in contanti a Madame Duhem

Salle des Rencontres rue Emile Zola 60160 Montataire

Parcheggio gratuito in loco

Espanol :

La Association des Écoles Joliot Curie Montataire (AEJCM) organiza una feria del juguete y un mercadillo navideño el domingo 16 de noviembre de 2025 en la Salle des Rencontres. Este acontecimiento es la ocasión perfecta para encontrar gangas y apoyar al mismo tiempo a las escuelas de la ciudad. Juguetes, material de puericultura, ropa infantil, adornos navideños, bisutería… ¡habrá mucho donde elegir!

Habrá un puesto de refrescos y comida ligera in situ.

Información para los expositores: ¡Reserva antes del 9/11/2025! Envíe un correo electrónico o llame por teléfono, indicando su nombre completo, número de teléfono y el número de mesas que desea, máximo 3 mesas (mesa de 1,6×0,8 m suministrada con sillas: 7?): asso.ejcm@gmail.com 06 81 42 77 85 (de 8h a 18h, número de la Sra. Duhem ? Presidente)

Pago en el momento de la reserva a AEJCM o en efectivo a Madame Duhem

Salle des Rencontres rue Emile Zola 60160 Montataire

Aparcamiento gratuito in situ

