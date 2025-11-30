Bourse aux jouets et Marché de Noël Sceaux-sur-Huisne
Bourse aux jouets et Marché de Noël Sceaux-sur-Huisne dimanche 30 novembre 2025.
Bourse aux jouets et Marché de Noël
Salle des fêtes Sceaux-sur-Huisne Sarthe
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Arrivée du Père Noël à 15h30 .
Salle des fêtes Sceaux-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 10 95 39
