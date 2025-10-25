Bourse aux jouets et matériel de puériculture Salle des Sports La Plaine

Bourse aux jouets et matériel de puériculture Salle des Sports La Plaine samedi 25 octobre 2025.

Salle des Sports Rue du Stade La Plaine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-25 11:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

2025-10-25

​Samedi 25 octobre 2025 à la Plaine

De 11h à 16H Salle des sports de la Plaine (49) .

Salle des Sports Rue du Stade La Plaine 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 57 42 06 fr.laplaine49@gmail.com

