Bourse aux jouets et matériels de puéricilture Azay-le-Rideau
Bourse aux jouets et matériels de puéricilture Azay-le-Rideau samedi 22 novembre 2025.
Bourse aux jouets et matériels de puéricilture
Rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Bourse aux jouets et puériculture
Le 22 et 23 novembre 2025 de 9 h à 18h.
Salle Polyvalente , Zone de la Loge, Azay le Rideau
Sur inscription avant le 10/11
7€ la table 140 x 180 cm
Installation entre 7h30 et 9h00
Rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 65 13 85 29 nathalie.denis145@gmail.com
English :
Toys and childcare market
November 22 and 23, 2025 from 9 am to 6 pm.
Salle Polyvalente , Zone de la Loge, Azay le Rideau
Registration before 10/11
7? per table 140 x 180 cm
Set-up between 7:30 and 9:00 a.m
German :
Börse für Spielzeug und Kinderpflege
Am 22. und 23. November 2025 von 9 bis 18 Uhr.
Salle Polyvalente , Zone de la Loge, Azay le Rideau
Anmeldung bis zum 10.11. erforderlich
7? pro Tisch 140 x 180 cm
Aufbau zwischen 7.30 und 9.00 Uhr
Italiano :
Mercato dei giocattoli e dei servizi per l’infanzia
22 e 23 novembre 2025 dalle 9.00 alle 18.00.
Salle Polyvalente , Zone de la Loge, Azay le Rideau
Iscriversi entro il 10/11
7? per tavolo 140 x 180 cm
Allestimento tra le 7.30 e le 9.00
Espanol :
Mercado de juguetes y puericultura
22 y 23 de noviembre de 2025 de 9.00 a 18.00 h.
Salle Polyvalente , Zone de la Loge, Azay le Rideau
Inscripción antes del 10/11
7? por mesa de 140 x 180 cm
Montaje entre las 7h30 y las 9h00
