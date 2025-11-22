Bourse aux jouets et matériels de puéricilture Azay-le-Rideau

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-22

Bourse aux jouets et puériculture

Le 22 et 23 novembre 2025 de 9 h à 18h.

Salle Polyvalente , Zone de la Loge, Azay le Rideau

Sur inscription avant le 10/11

7€ la table 140 x 180 cm

Installation entre 7h30 et 9h00

Rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 65 13 85 29 nathalie.denis145@gmail.com

English :

Toys and childcare market

November 22 and 23, 2025 from 9 am to 6 pm.

Salle Polyvalente , Zone de la Loge, Azay le Rideau

Registration before 10/11

7? per table 140 x 180 cm

Set-up between 7:30 and 9:00 a.m

German :

Börse für Spielzeug und Kinderpflege

Am 22. und 23. November 2025 von 9 bis 18 Uhr.

Salle Polyvalente , Zone de la Loge, Azay le Rideau

Anmeldung bis zum 10.11. erforderlich

7? pro Tisch 140 x 180 cm

Aufbau zwischen 7.30 und 9.00 Uhr

Italiano :

Mercato dei giocattoli e dei servizi per l’infanzia

22 e 23 novembre 2025 dalle 9.00 alle 18.00.

Salle Polyvalente , Zone de la Loge, Azay le Rideau

Iscriversi entro il 10/11

7? per tavolo 140 x 180 cm

Allestimento tra le 7.30 e le 9.00

Espanol :

Mercado de juguetes y puericultura

22 y 23 de noviembre de 2025 de 9.00 a 18.00 h.

Salle Polyvalente , Zone de la Loge, Azay le Rideau

Inscripción antes del 10/11

7? por mesa de 140 x 180 cm

Montaje entre las 7h30 y las 9h00

