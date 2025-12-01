Bourse aux jouets et portes ouvertes des ateliers d’artistes

René Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Les ateliers des artistes installés dans le village seront ouverts et une bourse aux jouets aura lieu sous les Halles de René (emplacement gratuit, apporter son matériel).

Food-truck et buvette sur place. .

René 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

