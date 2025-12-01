Bourse aux jouets et portes ouvertes des ateliers d’artistes René
Bourse aux jouets et portes ouvertes des ateliers d’artistes René dimanche 14 décembre 2025.
Bourse aux jouets et portes ouvertes des ateliers d’artistes
René Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Les ateliers des artistes installés dans le village seront ouverts et une bourse aux jouets aura lieu sous les Halles de René (emplacement gratuit, apporter son matériel).
Food-truck et buvette sur place. .
René 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
L’événement Bourse aux jouets et portes ouvertes des ateliers d’artistes René a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Maine Saosnois