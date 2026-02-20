Bourse aux jouets et puériculture Salle des fêtes Allerey-sur-Saône

Bourse aux jouets et puériculture

Salle des fêtes 4 Route de Chalon Allerey-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-15 17:30:00

2026-03-14 2026-03-15

Bourses aux jouets organisé par la mam. Buvette et petite restauration sur place. 3€ la table et 2€ le mètre linéaire. Renseignements et réservation au 06.10.94.07.89 .

English : Bourse aux jouets et puériculture

