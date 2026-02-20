Bourse aux jouets et puériculture Salle des fêtes Allerey-sur-Saône
Bourse aux jouets et puériculture Salle des fêtes Allerey-sur-Saône samedi 14 mars 2026.
Salle des fêtes 4 Route de Chalon Allerey-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-15 17:30:00
2026-03-14 2026-03-15
Bourses aux jouets organisé par la mam. Buvette et petite restauration sur place. 3€ la table et 2€ le mètre linéaire. Renseignements et réservation au 06.10.94.07.89 .
