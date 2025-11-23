Bourse aux jouets et puériculture Salle des fetes Beaulieu

Bourse aux jouets et puériculture

Salle des fetes Route des Sucs Beaulieu Haute-Loire

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-24 17:00:00

2025-11-23 2025-11-24

L’APEL de l’école privée la Croisée des chemins vous invite à participer à sa bourse aux jouets et puériculture, de 9h à 17h à la salle des fêtes.

Emplacements sur réservation.

Buvette et petite restauration sur place.

+33 6 33 19 00 34

English :

The APEL of the Croisée des chemins private school invites you to take part in its toy and childcare market, from 9am to 5pm in the Salle des Fêtes.

Places available on reservation.

Refreshments and snacks on site.

German :

Die APEL der Privatschule La Croisée des chemins lädt Sie ein, an ihrer Spielzeug- und Kinderbedarfsbörse von 9 bis 17 Uhr im Festsaal teilzunehmen.

Standplätze nach vorheriger Reservierung.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

L’APEL della scuola pubblica Croisée des chemins vi invita a partecipare al suo mercatino del giocattolo e dell’infanzia, dalle 9 alle 17 nella sala del villaggio.

Posti disponibili su prenotazione.

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

La APEL de la escuela pública Croisée des chemins le invita a participar en su mercadillo de juguetes y puericultura, de 9.00 a 17.00 h en la sala del pueblo.

Plazas disponibles previa reserva.

Refrescos y tentempiés in situ.

