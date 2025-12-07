Bourse aux Jouets et Puériculture Châteauroux
Bourse aux Jouets et Puériculture Châteauroux dimanche 7 décembre 2025.
Bourse aux Jouets et Puériculture
Rue Grand Maison Châteauroux Indre
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Le comité des fêtes de Saint-Christophe vous convie à sa première bourse aux jouets et puériculture.
Mère Noël avec friandises pour les enfants. Tombola panier garni à gagner.
Buvette, buffet et vin chaud sur place. .
Rue Grand Maison Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 42 59
English :
The Saint-Christophe Festival Committee invites you to its first toy and childcare market.
German :
Das Festkomitee von Saint-Christophe lädt Sie zu seiner ersten Spielzeug- und Kinderbedarfsbörse ein.
Italiano :
Il Comitato del Festival di Saint-Christophe vi invita a partecipare al suo primo mercatino di giocattoli e articoli per l’infanzia.
Espanol :
El Comité de Fiestas de Saint-Christophe le invita a su primer mercado de juguetes y puericultura.
