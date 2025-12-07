Bourse aux Jouets et Puériculture

Rue Grand Maison Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Le comité des fêtes de Saint-Christophe vous convie à sa première bourse aux jouets et puériculture.

Mère Noël avec friandises pour les enfants. Tombola panier garni à gagner.

Buvette, buffet et vin chaud sur place. .

Rue Grand Maison Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 42 59

English :

The Saint-Christophe Festival Committee invites you to its first toy and childcare market.

German :

Das Festkomitee von Saint-Christophe lädt Sie zu seiner ersten Spielzeug- und Kinderbedarfsbörse ein.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Saint-Christophe vi invita a partecipare al suo primo mercatino di giocattoli e articoli per l’infanzia.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Saint-Christophe le invita a su primer mercado de juguetes y puericultura.

L’événement Bourse aux Jouets et Puériculture Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme