Bourse aux jouets et puériculture Salle Ellebore Gueltas

Bourse aux jouets et puériculture Salle Ellebore Gueltas dimanche 9 novembre 2025.

Bourse aux jouets et puériculture

Salle Ellebore 13 Rue de la Grotte Gueltas Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:30:00

fin : 2025-11-09 13:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Juste avant Noël, la Bourse Puériculture & Jouets de Gueltas est l’occasion parfaite pour vendre vos vêtements, vos jouets, vos livres et vos articles de puériculture… Vous libérez de la place à la maison, vous gagnez un peu d’argent pour préparer les fêtes et vous permettez à d’autres familles de faire de belles trouvailles à prix malins.

Inscriptions ouvertes dès maintenant, places limitées. .

Salle Ellebore 13 Rue de la Grotte Gueltas 56920 Morbihan Bretagne +33 6 74 25 84 67

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets et puériculture Gueltas a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté