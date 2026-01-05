Bourse aux Jouets et Puériculture Joué-lès-Tours

Bourse aux Jouets et Puériculture

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

L’association Festi Voile organise sa traditionnelle Bourse aux Jouets et Puériculture avec buvette sur place. Venez nombreux !

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 71 00 98 86 festi.voile@laposte.net

English :

The Festi Voile association is organizing its traditional Toys and Childcare Fair, with a refreshment stand on site. Come one, come all!

