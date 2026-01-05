Bourse aux Jouets et Puériculture Joué-lès-Tours
Bourse aux Jouets et Puériculture Joué-lès-Tours dimanche 8 mars 2026.
Bourse aux Jouets et Puériculture
Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
L’association Festi Voile organise sa traditionnelle Bourse aux Jouets et Puériculture avec buvette sur place. Venez nombreux !
L’association Festi Voile organise sa traditionnelle Bourse aux Jouets et Puériculture avec buvette sur place. Venez nombreux ! .
Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 71 00 98 86 festi.voile@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Festi Voile association is organizing its traditional Toys and Childcare Fair, with a refreshment stand on site. Come one, come all!
L’événement Bourse aux Jouets et Puériculture Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-05 par ADT 37