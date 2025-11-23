Bourse aux jouets et puériculture Espace la Valdaine La Bégude-de-Mazenc
Bourse aux jouets et puériculture
Espace la Valdaine 150 chemin du chateau La Bégude-de-Mazenc
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Bourse aux jouets et puériculture. Buvette et petite restauration sur place
comitedesfeteslabegude@yahoo.com
English :
Toy and childcare market. Refreshments and snacks on site
German :
Börse für Spielzeug und Kinderpflege. Getränke und kleine Snacks vor Ort
Italiano :
Mercatino di giocattoli e articoli per l’infanzia. Rinfreschi e snack in loco
Espanol :
Mercado de juguetes y puericultura. Refrigerios y tentempiés in situ
