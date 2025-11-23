Bourse aux jouets et puériculture Espace la Valdaine La Bégude-de-Mazenc

Bourse aux jouets et puériculture

Espace la Valdaine 150 chemin du chateau La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Bourse aux jouets et puériculture. Buvette et petite restauration sur place

.

Espace la Valdaine 150 chemin du chateau La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfeteslabegude@yahoo.com

English :

Toy and childcare market. Refreshments and snacks on site

German :

Börse für Spielzeug und Kinderpflege. Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Mercatino di giocattoli e articoli per l’infanzia. Rinfreschi e snack in loco

Espanol :

Mercado de juguetes y puericultura. Refrigerios y tentempiés in situ

L’événement Bourse aux jouets et puériculture La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux