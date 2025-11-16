Bourse aux jouets et puériculture Lombron

Bourse aux jouets et puériculture

Salle simone Weil Lombron Sarthe

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

BOURSE AUX JOUETS ET OBJETS DE PUERICULTURE

Bourse aux jouets .

Salle simone Weil Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 69 55 81 catherine.braut@sfr.fr

English :

TOY AND NURSERY MARKET

German :

BÖRSE FÜR SPIELZEUG UND KINDERSACHEN

Italiano :

FIERA DEL GIOCATTOLO E DEL VIVAIO

Espanol :

FERIA DEL JUGUETE Y DE LA GUARDERÍA

