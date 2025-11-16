Bourse aux jouets et puériculture Lombron
Bourse aux jouets et puériculture Lombron dimanche 16 novembre 2025.
Bourse aux jouets et puériculture
Salle simone Weil Lombron Sarthe
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
BOURSE AUX JOUETS ET OBJETS DE PUERICULTURE
Bourse aux jouets .
Salle simone Weil Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 69 55 81 catherine.braut@sfr.fr
English :
TOY AND NURSERY MARKET
German :
BÖRSE FÜR SPIELZEUG UND KINDERSACHEN
Italiano :
FIERA DEL GIOCATTOLO E DEL VIVAIO
Espanol :
FERIA DEL JUGUETE Y DE LA GUARDERÍA
L’événement Bourse aux jouets et puériculture Lombron a été mis à jour le 2025-09-01 par CDT72