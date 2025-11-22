Bourse aux jouets et puériculture Maison quartier du Bois du Verne Montceau-les-Mines
Bourse aux jouets et puériculture
Maison quartier du Bois du Verne 19 rue Anatole France Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-22
Organisé par l’association Familles de France en Bassin Montcellien. Un emplacement gratuit par adhérent. Adhésion à 6 € proposée sur place.
Petite restauration.
Inscription exposant obligatoire pour une ou 2 journées.
Emplacement de 1,80 m avec table et chaise à 3 €, maximum 2 par personne. .
Maison quartier du Bois du Verne 19 rue Anatole France Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 90 10 59 famillesdefrance.montceau@gmail.com
