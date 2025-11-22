Bourse aux jouets et puériculture Maison quartier du Bois du Verne Montceau-les-Mines

Bourse aux jouets et puériculture

Maison quartier du Bois du Verne 19 rue Anatole France Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Autres Tarifs

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-22

Organisé par l’association Familles de France en Bassin Montcellien. Un emplacement gratuit par adhérent. Adhésion à 6 € proposée sur place.

Petite restauration.

Inscription exposant obligatoire pour une ou 2 journées.

Emplacement de 1,80 m avec table et chaise à 3 €, maximum 2 par personne. .

+33 6 67 90 10 59 famillesdefrance.montceau@gmail.com

