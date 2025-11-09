Bourse aux jouets et puériculture Nogent-le-Bernard
Bourse aux jouets et puériculture Nogent-le-Bernard dimanche 9 novembre 2025.
Bourse aux jouets et puériculture
Salle du P’tit Nogent Nogent-le-Bernard Sarthe
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 16:00:00
2025-11-09
De quoi faire de bonnes affaires !
Vente jouets, livres, puériculture, vêtements enfant.
Ouverture aux exposants dès 8h00 et ouverture au public de 9h à 16h.
Restauration sur place.
3€ la table de 1m20, 2€ le portant (non fourni)
Pour tout renseignement, contactez le 06 22 32 07 28 ou apenogentstgeorges@gmail.com .
Salle du P’tit Nogent Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 32 07 28 apenogentstgeorges@gmail.com
English :
What a great deal!
German :
Da lässt sich so manches Schnäppchen machen!
Italiano :
Quale modo migliore di fare un affare?
Espanol :
¡Qué mejor manera de conseguir una ganga!
