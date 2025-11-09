Bourse aux jouets et puériculture Nogent-le-Bernard

Bourse aux jouets et puériculture

Salle du P’tit Nogent Nogent-le-Bernard Sarthe

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 16:00:00

2025-11-09

De quoi faire de bonnes affaires !

Vente jouets, livres, puériculture, vêtements enfant.

Ouverture aux exposants dès 8h00 et ouverture au public de 9h à 16h.

Restauration sur place.

3€ la table de 1m20, 2€ le portant (non fourni)

Pour tout renseignement, contactez le 06 22 32 07 28 ou apenogentstgeorges@gmail.com .

Salle du P’tit Nogent Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 32 07 28 apenogentstgeorges@gmail.com

