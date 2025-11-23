Bourse aux jouets et puériculture salle polyvalente Saint-Paulien

Bourse aux jouets et puériculture

salle polyvalente Le Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 08:00:00

fin : 2025-11-23 14:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Vous souhaitez faire du vide dans vos placards ou remplacer les jeux de vos enfants, ça tombe bien notre marché de puériculture se déroulera dimanche 23 novembre de 8h à 14h à la salle du Chomeil à Saint Paulien. On vous attend nombreux !

salle polyvalente Le Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 12 60 44 apel.saintjoseph43350@gmail.com

English :

If you’re looking to clear out your cupboards or replace your children’s games, our childcare market will be taking place on Sunday November 23 from 8am to 2pm at the Salle du Chomeil in Saint Paulien. We look forward to seeing you there!

German :

Sie möchten Ihre Schränke ausmisten oder die Spiele Ihrer Kinder ersetzen? Dann trifft es sich gut, dass unser Kinderpflegemarkt am Sonntag, dem 23. November, von 8 bis 14 Uhr in der Salle du Chomeil in Saint Paulien stattfindet. Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Se state cercando di svuotare i vostri armadi o di sostituire i giochi dei vostri bambini, il nostro mercatino dell’infanzia si terrà domenica 23 novembre dalle 8 alle 14 presso la Salle du Chomeil a Saint Paulien. Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Si quiere vaciar sus armarios o renovar los juegos de sus hijos, nuestro mercadillo de puericultura tendrá lugar el domingo 23 de noviembre de 8.00 a 14.00 horas en la Salle du Chomeil de Saint Paulien. ¡Le esperamos!

