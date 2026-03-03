Bourse aux jouets et puériculture Salle des fêtes Le Temple Sainte-Néomaye

Bourse aux jouets et puériculture

Salle des fêtes Le Temple Rue de la mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

L’APE de Sainte Neomaye organise sa bourses aux jouets et articles de puériculture, dans le but de financer les projets et sorties pour les élèves de l’école.

Dimanche 26 avril de 9h à 13h dans la salle des fêtes du Temple à Ste Neomaye.

Vous souhaitez vendre des articles, rien de plus simple! Inscrivez vous sur Hello Asso en suivant le lien suivant https://www.helloasso.com/associations/ape-de-sainte-neomaye/evenements/bourses-aux-jouets-puericulture

Installation dès 8h et boisson chaude offerte. .

Salle des fêtes Le Temple Rue de la mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 62 24 30 ape.ste.neomaye@gmail.com

