Bourse aux jouets et puériculture Salle des Fêtes de Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais
Bourse aux jouets et puériculture Salle des Fêtes de Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux jouets et puériculture
Salle des Fêtes de Sauzé-Vaussais Place des Halles Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Bourse aux jouets et puériculture
Salle des Fêtes de Sauzé-Vaussais, Sauzé-entre-Bois.
Buvette et Snacking sur place.
4€ la table
Installation des exposants à partir de 8h
Informations et réservations Mme Camille MOREAU
06 40 60 69 54 .
Salle des Fêtes de Sauzé-Vaussais Place des Halles Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 60 69 54 apepm.sauzevaussais@gmail.com
English : Bourse aux jouets et puériculture
German : Bourse aux jouets et puériculture
Italiano :
Espanol : Bourse aux jouets et puériculture
L’événement Bourse aux jouets et puériculture Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Pays Mellois