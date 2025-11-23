Bourse aux jouets et puériculture Salle des Fêtes de Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais

Salle des Fêtes de Sauzé-Vaussais Place des Halles Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Salle des Fêtes de Sauzé-Vaussais, Sauzé-entre-Bois.

Buvette et Snacking sur place.

4€ la table

Installation des exposants à partir de 8h

Informations et réservations Mme Camille MOREAU

06 40 60 69 54 .

Salle des Fêtes de Sauzé-Vaussais Place des Halles Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 60 69 54 apepm.sauzevaussais@gmail.com

