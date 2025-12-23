Bourse aux jouets et puériculture, Thionville
Bourse aux jouets et puériculture, Thionville dimanche 18 janvier 2026.
Bourse aux jouets et puériculture
131 Rue de Meilbourg Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 08:00:00
fin : 2026-01-18 16:30:00
2026-01-18
Bourse organisée par le Comité des Fêtes de Garche-Koeking.Tout public
131 Rue de Meilbourg Thionville 57100 Moselle Grand Est roger.ries@neuf.fr
English :
Market organized by the Comité des Fêtes de Garche-Koeking.
