Bourse aux jouets et puériculture Salle des fêtes Vauvillers

Bourse aux jouets et puériculture

Salle des fêtes Place du Château Vauvillers Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Bourse aux jouets et puériculture, organisée par l’association il était une fois à Vauvillers, salle des fêtes, le 15 novembre de 10h à 17h. Entrée libre et gratuite. Petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Place du Château Vauvillers 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 41 23 57

English : Bourse aux jouets et puériculture

German : Bourse aux jouets et puériculture

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets et puériculture Vauvillers a été mis à jour le 2025-11-05 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD