Bourse aux jouets et puériculture Route de Verdun Verdun-sur-le-Doubs

Bourse aux jouets et puériculture

Route de Verdun Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Bourse aux jouets, vêtements enfants, matériel de puériculture organisée par les écoliers du Doubs-Ciel. Entrée gratuite aux visiteurs. Exposant 5 € la table. .

Route de Verdun Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 73 75

