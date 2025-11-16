Bourse aux jouets et puériculture Vitrey-sur-Mance
Bourse aux jouets et puériculture Vitrey-sur-Mance dimanche 16 novembre 2025.
Bourse aux jouets et puériculture
Salle polyvalente Vitrey-sur-Mance Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
L’association des P’tits Loups organise une bourse aux jouets et d’articles de puériculture.
Attention, pas plus de 15 articles de vêtements sont autorisés par exposants.
Sur place, retrouvez une buvette avec petite restauration.
Entrée gratuite .
Salle polyvalente Vitrey-sur-Mance 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesptitsloupsvitrey@gmail.com
