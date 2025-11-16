Bourse aux jouets et puériculture Vitrey-sur-Mance

Bourse aux jouets et puériculture

Salle polyvalente Vitrey-sur-Mance Haute-Saône

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

L’association des P’tits Loups organise une bourse aux jouets et d’articles de puériculture.

Attention, pas plus de 15 articles de vêtements sont autorisés par exposants.

Sur place, retrouvez une buvette avec petite restauration.

Entrée gratuite .

Salle polyvalente Vitrey-sur-Mance 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesptitsloupsvitrey@gmail.com

