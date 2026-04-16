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Bourse aux jouets et puériculture Wiwersheim

Bourse aux jouets et puériculture Wiwersheim

Bourse aux jouets et puériculture Wiwersheim dimanche 11 octobre 2026.

Adresse : 5 rue de l'Ecole

Ville : 67370 Wiwersheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0

Wiwersheim

Bourse aux jouets et puériculture

5 rue de l’Ecole Wiwersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 14:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Bouse aux jouets et puériculture à Wiwersheim.
La section Déco de l’association WIWACES organise une bourse aux jouets/puériculture dans la salle communale rue de l’école à Wiwersheim de 8 h à 14h.

Si vous souhaitez réserver une table, contactez boursewiwersheim@gmail.com. Le tarif pour 1 table est de 15€. 0  .

5 rue de l’Ecole Wiwersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est   boursewiwersheim@gmail.com

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English :

Toy and childcare market in Wiwersheim.

L’événement Bourse aux jouets et puériculture Wiwersheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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