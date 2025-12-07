Bourse aux jouets et rouvailles locales Martizay
Bourse aux jouets et rouvailles locales Martizay dimanche 7 décembre 2025.
Bourse aux jouets et rouvailles locales
Place du Champ de Foire Martizay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché artisanal et bourse aux jouets.
Idées cadeaux et bourse aux jouets. .
Place du Champ de Foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 29 01
English :
Craft market and toy fair.
German :
Kunsthandwerkermarkt und Spielzeugbörse.
Italiano :
Mercatino dell’artigianato e fiera del giocattolo.
Espanol :
Mercado de artesanía y feria de juguetes.
L’événement Bourse aux jouets et rouvailles locales Martizay a été mis à jour le 2025-09-18 par Destination Brenne