Bourse aux jouets et rouvailles locales Martizay

Bourse aux jouets et rouvailles locales Martizay dimanche 7 décembre 2025.

Bourse aux jouets et rouvailles locales

Place du Champ de Foire Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché artisanal et bourse aux jouets.

Idées cadeaux et bourse aux jouets. .

Place du Champ de Foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 29 01

English :

Craft market and toy fair.

German :

Kunsthandwerkermarkt und Spielzeugbörse.

Italiano :

Mercatino dell’artigianato e fiera del giocattolo.

Espanol :

Mercado de artesanía y feria de juguetes.

L’événement Bourse aux jouets et rouvailles locales Martizay a été mis à jour le 2025-09-18 par Destination Brenne