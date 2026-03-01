Bourse aux Jouets et Vêtements à Boiscommun Boiscommun

Bourse aux Jouets et Vêtements à Boiscommun

L’APE Les Canailles organise une grande bourse aux jouets, puériculture et vêtements ! De 9h00 à 17h00, profitez de nombreuses bonnes affaires et d’une restauration sur place !

L’association APE Les Canailles des écoles de Boiscommun invite les familles à sa bourse aux jouets, articles de puériculture et vêtements le dimanche 8 mars 2026. Cette journée de déballage se tient à la salle des fêtes de Boiscommun de 9h00 à 17h00.

Les visiteurs peuvent y dénicher un large choix d’articles d’occasion tout en profitant d’une offre de restauration variée sur place sandwichs, croque-monsieur, crêpes, gâteaux et boissons. Pour les exposants, l’installation débute dès 8h00 avec des tarifs attractifs pour les emplacements (3 € la table de 1,20 m ou 4,5 € pour 1,80 m).

Informations et inscriptions

Réservation Obligatoire auprès de Natacha au 06 74 65 44 25.

Délai Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 mars 2026.

Paiement À effectuer lors de la réservation. .

Boiscommun 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 65 44 25

English :

APE Les Canailles is organizing a big toy, childcare and clothing fair! From 9:00 am to 5:00 pm, take advantage of a wide range of bargains and on-site catering!

