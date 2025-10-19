Bourse aux jouets et vêtements Allex

Bourse aux jouets et vêtements Allex dimanche 19 octobre 2025.

Bourse aux jouets et vêtements

SALLE POLYVALENTE ALLEX Allex Drôme

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19 13:00:00

2025-10-19

Bourse aux jouets et vêtements organisée par le CLSH Les P’tits Loups à Allex

SALLE POLYVALENTE ALLEX Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 74 49 70

English :

Toy and clothing fair organized by CLSH Les P’tits Loups in Allex

German :

Spielzeug- und Kleiderbörse, organisiert vom CLSH Les P’tits Loups in Allex

Italiano :

Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento organizzata dal CLSH Les P’tits Loups di Allex

Espanol :

Feria del juguete y de la ropa organizada por el CLSH Les P’tits Loups en Allex

