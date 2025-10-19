Bourse aux jouets et vêtements Allex
Bourse aux jouets et vêtements Allex dimanche 19 octobre 2025.
Bourse aux jouets et vêtements
SALLE POLYVALENTE ALLEX Allex Drôme
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 13:00:00
2025-10-19
Bourse aux jouets et vêtements organisée par le CLSH Les P’tits Loups à Allex
SALLE POLYVALENTE ALLEX Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 74 49 70
English :
Toy and clothing fair organized by CLSH Les P’tits Loups in Allex
German :
Spielzeug- und Kleiderbörse, organisiert vom CLSH Les P’tits Loups in Allex
Italiano :
Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento organizzata dal CLSH Les P’tits Loups di Allex
Espanol :
Feria del juguete y de la ropa organizada por el CLSH Les P’tits Loups en Allex
L’événement Bourse aux jouets et vêtements Allex a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme