Bourse aux jouets et vétements d’enfants Sasseville
Bourse aux jouets et vétements d’enfants Sasseville dimanche 30 novembre 2025.
Bourse aux jouets et vétements d’enfants
Salle des fêtes Sasseville Seine-Maritime
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Sasseville vous accueille pour sa bourse aux jouets et vêtements dédiée aux enfants dés 10h00 dans la salle des fêtes. Entrée libre
Buvette et vente de pâtisserie sur place.
Un petit stand de Noël des parents Sac à Dos sera présent.
Tél 06 32 72 06 39 sacados.assodesparents@gmail.com .
Salle des fêtes Sasseville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 72 06 39 sacados.assodesparents@gmail.com
