Bourse aux jouets et vétements d’enfants

Salle des fêtes Sasseville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Sasseville vous accueille pour sa bourse aux jouets et vêtements dédiée aux enfants dés 10h00 dans la salle des fêtes. Entrée libre

Buvette et vente de pâtisserie sur place.

Un petit stand de Noël des parents Sac à Dos sera présent.

Tél 06 32 72 06 39 sacados.assodesparents@gmail.com .

Salle des fêtes Sasseville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 72 06 39 sacados.assodesparents@gmail.com

English : Bourse aux jouets et vétements d’enfants

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets et vétements d’enfants Sasseville a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre