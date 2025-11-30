Bourse aux jouets et vêtements d’enfants TASQUE Tasque

Bourse aux jouets et vêtements d’enfants

Le comité des fêtes de Tasque vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle grande bourse aux jouets et vêtements d’enfants !

C’est l’occasion idéale de préparer les fêtes à petit prix, de faire le tri dans les armoires et de donner une seconde vie aux trésors de vos enfants.

Jouets, livres, vêtements, articles de puériculture… vous trouverez forcément de quoi faire plaisir aux petits comme aux grands.

Accès libre et gratuit pour les visiteurs tout au long de la journée.

Buvette et restauration sur place pour profiter d’un moment convivial entre amis ou en famille.

Venez nombreux partager cette journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !

TASQUE Salle des fêtes Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60 mairie.tasque@wanadoo.fr

English :

The Tasque Festival Committee invites you to its traditional toy and children?s clothing fair!

It’s the ideal opportunity to prepare for the holidays at low prices, sort out your wardrobes and give a second life to your children’s treasures.

Toys, books, clothes, childcare items? you’re bound to find something to please both young and old.

Free admission for visitors all day long.

Refreshments and food will be available on site, so you can enjoy a convivial moment with friends or family.

We look forward to seeing you there!

German :

Das Festkomitee von Tasque lädt Sie zu seiner traditionellen großen Spielzeug- und Kinderkleiderbörse ein!

Es ist die ideale Gelegenheit, sich zu kleinen Preisen auf die Feiertage vorzubereiten, den Kleiderschrank auszusortieren und den Schätzen Ihrer Kinder ein zweites Leben zu geben.

Hier finden Sie alles, was das Herz begehrt: Spielzeug, Bücher, Kleidung und Babyartikel.

Die Besucher haben den ganzen Tag über freien und kostenlosen Zugang.

Getränke und Verpflegung vor Ort, damit Sie einen gemütlichen Moment mit Freunden oder der Familie genießen können.

Kommen Sie zahlreich, um diesen Tag im Zeichen der Geselligkeit und der guten Laune zu genießen!

Italiano :

Il Comitato del Tasque Festival vi aspetta per la tradizionale fiera del giocattolo e dell’abbigliamento per bambini!

È l’occasione perfetta per prepararsi alle feste con un budget limitato, per sistemare il guardaroba e dare una seconda vita ai tesori dei vostri figli.

Giocattoli, libri, vestiti, articoli per l’infanzia: troverete sicuramente qualcosa per soddisfare grandi e piccini.

Ingresso gratuito per i visitatori per tutto il giorno.

Rinfreschi e cibo disponibili sul posto, per godersi un momento di convivialità con gli amici o la famiglia.

Venite tutti a condividere questa giornata all’insegna della semplicità e del buonumore!

Espanol :

La Comisión de Fiestas de Tasque te espera en su tradicional feria de juguetes y ropa infantil

Es la ocasión perfecta para preparar las fiestas con poco dinero, ordenar el armario y dar una segunda vida a los tesoros de tus hijos.

Juguetes, libros, ropa, artículos de puericultura… seguro que encuentras algo que guste a grandes y pequeños.

Entrada gratuita para los visitantes durante todo el día.

Refrescos y comida disponibles in situ, para que pueda disfrutar de un momento de convivencia con amigos o familiares.

¡Venga uno, vengan todos a compartir esta jornada puesta bajo el signo de la convivencia y el buen humor!

