BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS ENFANTS

à la salle des fêtes CANTAOUS Cantaous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

GRAND TRI DE FIN D’ANNEE !

Pensez A LA BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS D’ENFANTS de CANTAOUS

La bourse au jouets et aux vêtements de Cantaous est une excellente occasion de faire de la place chez soi tout en permettant à d’autres enfants d’en profiter.

N’oubliez pas de réserver si vous souhaitez participer !

.

à la salle des fêtes CANTAOUS Cantaous 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 41 13 56

English :

END-OF-YEAR SORTING!

Don’t forget the CANTAOUS TOY AND CHILDREN’S CLOTHING BURY!

The Cantaous toy and clothing fair is an excellent opportunity to make space in your own home, while giving other children the chance to benefit.

Don’t forget to book if you want to take part!

German :

GROSSE SORTIERUNG ZUM JAHRESENDE!

Denken Sie an die CANTAOUS-Börse für Spielzeug und Kinderkleidung!

Die Spielzeug- und Kleiderbörse von Cantaous ist eine hervorragende Gelegenheit, zu Hause Platz zu schaffen und gleichzeitig anderen Kindern die Möglichkeit zu geben, davon zu profitieren.

Vergessen Sie nicht zu reservieren, wenn Sie teilnehmen möchten!

Italiano :

VENDITA DI FINE ANNO!

Non dimenticatevi del CANTAOUS TOY E DELL’ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI!

Il mercatino dei giocattoli e dell’abbigliamento di Cantaous è un’ottima occasione per fare spazio nella propria casa e permettere ad altri bambini di beneficiarne.

Non dimenticate di prenotare se volete partecipare!

Espanol :

¡LIQUIDACIÓN DE FIN DE AÑO!

¡No te olvides de las CANTIDADES DE JUGUETES Y ROPA INFANTIL!

La feria del juguete y la ropa de Cantaous es una excelente oportunidad para hacer un hueco en tu propia casa y, al mismo tiempo, permitir que otros niños se beneficien de ello.

¡No olvides reservar si quieres participar!

L’événement BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS ENFANTS Cantaous a été mis à jour le 2025-10-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65