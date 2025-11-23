Bourse aux jouets et vêtements enfants avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère

Bourse aux jouets et vêtements enfants

avenue de Valence Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 13:00:00

Date(s) :

2025-11-23

L’Association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Isère organise le dimanche 23 novembre 2025 une bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture à la salle des fêtes. Buvette, bugnes et présence du Père Noël!

.

avenue de Valence Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 82 42 fr-chateauneufsurisere@orange.fr

English :

On Sunday November 23, 2025, the Association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Isère is organizing a toy, clothing and childcare market in the Salle des Fêtes. Refreshments, bugnes and Santa Claus!

German :

Die Association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Isère organisiert am Sonntag, den 23. November 2025, eine Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflegeartikel in der Festhalle. Es werden Getränke, Bugnes und der Weihnachtsmann angeboten

Italiano :

Domenica 23 novembre 2025, l’Association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Isère organizza una fiera di giocattoli, abbigliamento e assistenza all’infanzia nella sala del villaggio. Rinfresco, bugne e Babbo Natale!

Espanol :

El domingo 23 de noviembre de 2025, la Association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Isère organiza una feria de juguetes, ropa y puericultura en el salón del pueblo. ¡Refrescos, bugnes y Papá Noel!

L’événement Bourse aux jouets et vêtements enfants Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme