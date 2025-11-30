Bourse aux jouets et vêtements enfants Salle du FEP à Vaux Warnimont Cosnes-et-Romain
Bourse aux jouets et vêtements enfants Salle du FEP à Vaux Warnimont Cosnes-et-Romain dimanche 30 novembre 2025.
Bourse aux jouets et vêtements enfants
Salle du FEP à Vaux Warnimont 22 rue d’Alsace Cosnes-et-Romain Meurthe-et-Moselle
Gratuit
0
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Bourse aux jouets et vêtements enfants.
Buvette et petite restauration.Tout public
Salle du FEP à Vaux Warnimont 22 rue d’Alsace Cosnes-et-Romain 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 59 42 23
English :
Toy and children’s clothing fair.
Refreshments and snacks.
German :
Börse für Spielzeug und Kinderkleidung.
Getränke und kleine Snacks.
Italiano :
Fiera dei giocattoli e dei vestiti per bambini.
Rinfreschi e spuntini.
Espanol :
Feria de juguetes y ropa infantil.
Refrescos y aperitivos.
