Bourse aux jouets et vêtements enfants Salle du FEP à Vaux Warnimont Cosnes-et-Romain

Bourse aux jouets et vêtements enfants Salle du FEP à Vaux Warnimont Cosnes-et-Romain dimanche 30 novembre 2025.

Salle du FEP à Vaux Warnimont 22 rue d’Alsace Cosnes-et-Romain Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Bourse aux jouets et vêtements enfants.
Buvette et petite restauration.Tout public
Salle du FEP à Vaux Warnimont 22 rue d’Alsace Cosnes-et-Romain 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 59 42 23 

English :

Toy and children’s clothing fair.
Refreshments and snacks.

German :

Börse für Spielzeug und Kinderkleidung.
Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Fiera dei giocattoli e dei vestiti per bambini.
Rinfreschi e spuntini.

Espanol :

Feria de juguetes y ropa infantil.
Refrescos y aperitivos.

