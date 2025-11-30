Bourse aux jouets et vêtements enfants Voie Communale Ferme Aubergé du Rullet Les Magny

Bourse aux jouets et vêtements enfants

Voie Communale Ferme Aubergé du Rullet Auberge le Rullet Les Magny Haute-Saône

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Le Refuge animalier CVSB de Villersexel organise une bourse aux jouets et vêtements enfants à l’Auberge le Rullet.

Les bénéfices soutiendront les animaux du refuge.

Sur place également: buvette et mini ferme.

Dépôt des articles samedi 29 novembre. .

Voie Communale Ferme Aubergé du Rullet Auberge le Rullet Les Magny 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 92 98 10 cvsb.refugeanimalier@gmail.com

