Bourse aux jouets et vêtements enfants Voie Communale Ferme Aubergé du Rullet Les Magny
Bourse aux jouets et vêtements enfants Voie Communale Ferme Aubergé du Rullet Les Magny dimanche 30 novembre 2025.
Bourse aux jouets et vêtements enfants
Voie Communale Ferme Aubergé du Rullet Auberge le Rullet Les Magny Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Le Refuge animalier CVSB de Villersexel organise une bourse aux jouets et vêtements enfants à l’Auberge le Rullet.
Les bénéfices soutiendront les animaux du refuge.
Sur place également: buvette et mini ferme.
Dépôt des articles samedi 29 novembre. .
Voie Communale Ferme Aubergé du Rullet Auberge le Rullet Les Magny 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 92 98 10 cvsb.refugeanimalier@gmail.com
English : Bourse aux jouets et vêtements enfants
German : Bourse aux jouets et vêtements enfants
Italiano :
Espanol :
L’événement Bourse aux jouets et vêtements enfants Les Magny a été mis à jour le 2025-11-05 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL