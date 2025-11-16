Bourse aux jouets et vêtements enfants Foyer municipal Les Touches-de-Périgny

Bourse aux jouets et vêtements enfants

Foyer municipal 21 rue du temple Les Touches-de-Périgny Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Découvrez la bourse aux jouets et vêtements une belle occasion de chiner, échanger et dénicher des trésors à petits prix. Un rendez-vous convivial pour toute la famille, idéal pour donner une seconde vie aux objets et faire de bonnes affaires.

Foyer municipal 21 rue du temple Les Touches-de-Périgny 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 44 42 70 lerecre.ape.beauvaissurmatha@gmail.com

German :

Entdecken Sie die Spielzeug- und Kleiderbörse: eine gute Gelegenheit, um zu stöbern, zu tauschen und Schätze zu kleinen Preisen zu finden. Ein geselliger Treffpunkt für die ganze Familie, ideal, um Gegenständen ein zweites Leben zu geben und Schnäppchen zu machen.

Italiano :

Scoprite la fiera del giocattolo e dell’abbigliamento: una grande opportunità per contrattare, scambiare e scovare tesori a prezzi bassi. È un evento amichevole per tutta la famiglia, ideale per dare una seconda vita agli oggetti e fare affari.

Espanol :

Descubra la feria de juguetes y ropa: una gran oportunidad para regatear, intercambiar y desenterrar tesoros a precios bajos. Es un evento agradable para toda la familia, ideal para dar una segunda vida a los objetos y hacer gangas.

