Bourse aux jouets et vêtements enfants

Salle récréative Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:30:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Organisé par l’APE Yèvres au profit des enfants de l’école Lucie Aubrac d’Yèvres. Restauration sur place (boissons, crêpes, sandwhichs)

Salle récréative Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 61 69 71 08

English :

Organized by APE Yèvres to benefit children at Lucie Aubrac school in Yèvres. Catering on site (drinks, crêpes, sandwhichs)

German :

Organisiert von der EV Yèvres zugunsten der Kinder der Schule Lucie Aubrac in Yèvres. Verpflegung vor Ort (Getränke, Crêpes, Sandwhichs)

Italiano :

Organizzato dall’APE Yèvres a favore dei bambini della scuola Lucie Aubrac di Yèvres. Ristorazione in loco (bevande, crêpes, sandwhichs)

Espanol :

Organizado por la APE Yèvres en beneficio de los niños de la escuela Lucie Aubrac de Yèvres. Restauración in situ (bebidas, crepes, bocadillos)

L’événement Bourse aux jouets et vêtements enfants Yèvres a été mis à jour le 2025-10-31 par OT GRAND CHATEAUDUN