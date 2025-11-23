Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux jouets et vêtements Salle polyvalente des Mielles Jullouville

Salle polyvalente des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville Manche

Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:30:00

2025-11-23

Bourse aux jouets et vêtements organisée par l’APE Jullouville Optimist   .

Salle polyvalente des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 32 45 18 27 

Bourse aux jouets et vêtements

