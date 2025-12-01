Bourse aux jouets et vêtements Gymnase de la Barollière Lunéville
Bourse aux jouets et vêtements Gymnase de la Barollière Lunéville dimanche 14 décembre 2025.
Bourse aux jouets et vêtements
Gymnase de la Barollière 6 rue de La Barollière Lunéville Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-14
Organisé par l’association MARIE: jouets, puériculture, livres, jeux vidéo, figurines…
De 9h à 19h
Réservez votre emplacement au 06 35 24 49 07, (12 € la table)Tout public
Gymnase de la Barollière 6 rue de La Barollière Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 35 24 49 07
English :
Organized by the association MARIE: toys, childcare, books, video games, figurines?
From 9am to 7pm
Reserve your space by calling 06 35 24 49 07, (12? per table)
German :
Organisiert von der Organisation MARIE: Spielzeug, Kinderpflege, Bücher, Videospiele, Figuren?
Von 9 bis 19 Uhr
Reservieren Sie Ihren Standplatz unter 06 35 24 49 07, (12 ? pro Tisch)
Italiano :
A cura dell’associazione MARIE: giocattoli, assistenza ai bambini, libri, videogiochi, figurine?
Dalle 9.00 alle 19.00
Prenotate il vostro spazio allo 06 35 24 49 07, (12? per tavolo)
Espanol :
Organizado por la asociación MARIE: juguetes, puericultura, libros, videojuegos, figuritas..
De 9h a 19h
Reserve su espacio en el 06 35 24 49 07, (12? por mesa)
L’événement Bourse aux jouets et vêtements Lunéville a été mis à jour le 2025-10-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS