Bourse aux jouets et vêtements Gymnase de la Barollière Lunéville

Bourse aux jouets et vêtements

Gymnase de la Barollière 6 rue de La Barollière Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Organisé par l’association MARIE: jouets, puériculture, livres, jeux vidéo, figurines…

De 9h à 19h

Réservez votre emplacement au 06 35 24 49 07, (12 € la table)Tout public

0 .

Gymnase de la Barollière 6 rue de La Barollière Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 35 24 49 07

English :

Organized by the association MARIE: toys, childcare, books, video games, figurines?

From 9am to 7pm

Reserve your space by calling 06 35 24 49 07, (12? per table)

German :

Organisiert von der Organisation MARIE: Spielzeug, Kinderpflege, Bücher, Videospiele, Figuren?

Von 9 bis 19 Uhr

Reservieren Sie Ihren Standplatz unter 06 35 24 49 07, (12 ? pro Tisch)

Italiano :

A cura dell’associazione MARIE: giocattoli, assistenza ai bambini, libri, videogiochi, figurine?

Dalle 9.00 alle 19.00

Prenotate il vostro spazio allo 06 35 24 49 07, (12? per tavolo)

Espanol :

Organizado por la asociación MARIE: juguetes, puericultura, libros, videojuegos, figuritas..

De 9h a 19h

Reserve su espacio en el 06 35 24 49 07, (12? por mesa)

L’événement Bourse aux jouets et vêtements Lunéville a été mis à jour le 2025-10-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS