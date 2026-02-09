Bourse aux jouets et vêtements

Salle des fêtes Montoldre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 08:30:00

fin : 2026-03-15 17:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Bourse aux jouets et vêtements organisée par l’APEM

Buvette et restauration sur place.

.

Salle des fêtes Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 73 35 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Toy and clothing fair organized by APEM

Refreshments and catering on site.

L’événement Bourse aux jouets et vêtements Montoldre a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire