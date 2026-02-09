Bourse aux jouets et vêtements Montoldre
Bourse aux jouets et vêtements Montoldre dimanche 15 mars 2026.
Bourse aux jouets et vêtements
Salle des fêtes Montoldre Allier
Début : 2026-03-15 08:30:00
fin : 2026-03-15 17:30:00
2026-03-15
Bourse aux jouets et vêtements organisée par l’APEM
Buvette et restauration sur place.
Salle des fêtes Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 73 35 77
English :
Toy and clothing fair organized by APEM
Refreshments and catering on site.
L’événement Bourse aux jouets et vêtements Montoldre a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire