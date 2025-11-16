Bourse aux jouets et vêtements Faubourg Saint-Eloi Mortagne-au-Perche

Bourse aux jouets et vêtements

Faubourg Saint-Eloi Ancienne caserne des pompiers Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:30:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Bourse aux jouets et vêtements organisée par l’association les P’tits Loups.

Vente de boissons, sandwichs et gâteaux.

Inscription obligatoire pour les exposants. .

Faubourg Saint-Eloi Ancienne caserne des pompiers Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 73 01 03

English : Bourse aux jouets et vêtements

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets et vêtements Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2025-10-22 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE