Bourse aux jouets et vêtements Faubourg Saint-Eloi Mortagne-au-Perche

Bourse aux jouets et vêtements
Faubourg Saint-Eloi Ancienne caserne des pompiers Mortagne-au-Perche Orne
Début : 2025-11-16 09:30:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Bourse aux jouets et vêtements organisée par l’association les P’tits Loups.
Vente de boissons, sandwichs et gâteaux.
Inscription obligatoire pour les exposants. .
Faubourg Saint-Eloi Ancienne caserne des pompiers Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 73 01 03
