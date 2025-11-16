Bourse aux jouets et vêtements Salle polyvalente Renzo Ceccon Neuvy-sur-Loire
Bourse aux jouets et vêtements
Salle polyvalente Renzo Ceccon Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire Nièvre
Gratuit
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Le comité des fêtes organise une bourse aux jouets et vêtements (adultes et enfants), toute la journée, dans la salle polyvalente. Restauration et buvette sur place. .
Salle polyvalente Renzo Ceccon Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 28 56 cdfneuvysurloire@gmail.com
