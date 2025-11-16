Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux jouets et vêtements Salle polyvalente Renzo Ceccon Neuvy-sur-Loire

Salle polyvalente Renzo Ceccon Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Le comité des fêtes organise une bourse aux jouets et vêtements (adultes et enfants), toute la journée, dans la salle polyvalente. Restauration et buvette sur place.   .

Salle polyvalente Renzo Ceccon Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 28 56  cdfneuvysurloire@gmail.com

