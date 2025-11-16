Bourse aux jouets et vêtements Salle polyvalente Renzo Ceccon Neuvy-sur-Loire

Bourse aux jouets et vêtements

Salle polyvalente Renzo Ceccon Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire Nièvre

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Le comité des fêtes organise une bourse aux jouets et vêtements (adultes et enfants), toute la journée, dans la salle polyvalente. Restauration et buvette sur place. .

Salle polyvalente Renzo Ceccon Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 28 56 cdfneuvysurloire@gmail.com

