BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS SALLE DES FÊTES Palaminy

BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS SALLE DES FÊTES Palaminy samedi 25 octobre 2025.

SALLE DES FÊTES 36 Rue de Savoie Palaminy Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Contacts et inscriptions pep.palaminy@gmail.com

ENCAISSEMENT DES CHÈQUES POSSIBLE AU 05/11   .

SALLE DES FÊTES 36 Rue de Savoie Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie   pep.palaminy@gmail.com

English :

TOY AND CLOTHING FAIR

German :

SPIELZEUG- UND KLEIDERBÖRSE

Italiano :

FIERA DEL GIOCATTOLO E DELL’ABBIGLIAMENTO

Espanol :

FERIA DEL JUGUETE Y LA ROPA

