BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS SALLE DES FÊTES Palaminy

SALLE DES FÊTES 36 Rue de Savoie Palaminy Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Contacts et inscriptions pep.palaminy@gmail.com
ENCAISSEMENT DES CHÈQUES POSSIBLE AU 05/11 .
SALLE DES FÊTES 36 Rue de Savoie Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie pep.palaminy@gmail.com
English :
TOY AND CLOTHING FAIR
German :
SPIELZEUG- UND KLEIDERBÖRSE
Italiano :
FIERA DEL GIOCATTOLO E DELL’ABBIGLIAMENTO
Espanol :
FERIA DEL JUGUETE Y LA ROPA
L’événement BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS Palaminy a été mis à jour le 2025-10-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE