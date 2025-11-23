Bourse aux jouets et vêtements Rue des Plantations Plélan-le-Petit

Bourse aux jouets et vêtements

Rue des Plantations L’Embarcadère Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Montafilan fait sa fête aux jouets

Vêtements enfants, puériculture, jouets, livres .

Rue des Plantations L’Embarcadère Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 92 84 30

