Bourse aux jouets et vêtements salle des fêtes Raucoules

Bourse aux jouets et vêtements

salle des fêtes le bourg Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Familles rurales et le conseil municipal des jeunes organisent une bourse aux jouets, vêtements, puériculture, de 8h à 12h. Trouvez votre bonheur parmi de nombreux stands ! Entrée libre, gâteaux et buvette sur place

.

salle des fêtes le bourg Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Familles rurales and the municipal youth council are organizing a toy, clothing and childcare market from 8am to 12pm. Find what you’re looking for at one of the many stands! Free admission, cakes and refreshments on site

German :

Familles rurales und der Jugendgemeinderat organisieren von 8 bis 12 Uhr eine Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege. Finden Sie Ihr Glück unter den zahlreichen Ständen! Freier Eintritt, Kuchen und Getränke vor Ort

Italiano :

Le Familles rurales e il Consiglio comunale dei giovani organizzano un mercatino di giocattoli, abbigliamento e articoli per l’infanzia dalle 8.00 alle 12.00. Trovate quello che cercate in una delle tante bancarelle! Ingresso libero, torte e rinfreschi sul posto

Espanol :

Familles rurales y el consejo municipal de la juventud organizan un mercadillo de juguetes, ropa y puericultura de 8 a 12 h. Encuentre lo que busca en uno de los numerosos puestos Entrada gratuita, pasteles y refrescos in situ

L’événement Bourse aux jouets et vêtements Raucoules a été mis à jour le 2025-01-09 par Haut Pays du Velay Tourisme