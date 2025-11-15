Bourse aux jouets et vêtements Rongères
Bourse aux jouets et vêtements Rongères samedi 15 novembre 2025.
Bourse aux jouets et vêtements
Foyer socio culturel La Forterre Rongères Allier
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 21:00:00
2025-11-15
Bourse aux jouets et vêtements organisée par l’association des amis de l’école.
Foyer socio culturel La Forterre Rongères 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdesecolesrongeres@gmail.com
English :
Toy and clothing fair organized by the Friends of the School Association.
German :
Spielzeug- und Kleiderbörse, organisiert vom Verein der Freunde der Schule.
Italiano :
Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento organizzata dall’Associazione Amici della Scuola.
Espanol :
Feria de juguetes y ropa organizada por la Asociación de Amigos de la Escuela.
