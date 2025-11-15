Bourse aux jouets et vêtements Rongères

Bourse aux jouets et vêtements

Foyer socio culturel La Forterre Rongères

15 novembre 2025, 14:00-21:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

2025-11-15

Bourse aux jouets et vêtements organisée par l’association des amis de l’école.

Foyer socio culturel La Forterre Rongères 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdesecolesrongeres@gmail.com

English :

Toy and clothing fair organized by the Friends of the School Association.

German :

Spielzeug- und Kleiderbörse, organisiert vom Verein der Freunde der Schule.

Italiano :

Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento organizzata dall’Associazione Amici della Scuola.

Espanol :

Feria de juguetes y ropa organizada por la Asociación de Amigos de la Escuela.

